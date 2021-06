Francesco Totti vola a Mosca, su invito del comune della capitale russa: collaborerà nei settori di sport, turismo e cultura

Avventura a Mosca per Francesco Totti. Il leggendario ex attaccante è volato in Russia come ambassador della IFDA – International Football Development Association, invitato dal Dipartimento del Turismo della capitale russa, con la quale collaborerà nei settori di sport, turismo e cultura.

Nella sua prima visita da turista a Mosca, Totti ha visitato le principali attrazioni della città, dal parco Zaryadye al famoso VDNKH, fino al centro di cosmonautica nel padiglione Cosmos. Il Capitano non si è fatto mancare un excursus calcistico nella Grand Sports Arena del complesso Olimpico di Luzhniki, sfidando alcuni ragazzini locali in una partitella.

L’ex calciatore ha dichiarato: “Ricevere quest’invito è stato un onore, ringrazio il Dipartimento del Turismo del Comune di Mosca per l’accoglienza. Per una volta ho potuto ammirare questa città bella e in evoluzione con gli occhi del turista, cosa che non ho mai potuto fare nel corso dei miei anni da calciatore”.