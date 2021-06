Il futuro del centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini è incerto: sul capitano giallorosso c’è l’interesse del Barcellona, la situazione

Cresce l’attesa in casa Roma. Il nuovo tecnico Jose Mourinho ha ‘spoilerato’, tramite il proprio profilo Instagram, la data d’inizio del ritiro, ossia il prossimo 6 luglio. I tifosi giallorossi sono impazienti di vedere all’opera uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio, per il quale i Friedkin stanno progettando una presentazione in grande stile. Ma a far da contrasto con il ritorno in Italia dello Special One, c’è l’incertezza legata al futuro di Lorenzo Pellegrini. Sul centrocampista azzurro è spuntato di recente l’interesse del Barcellona, che avrebbe già avanzato un’offerta.

Calciomercato Roma, futuro Pellegrini: le ultime sul Barcellona

Per gli spagnoli, il capitano giallorosso non rappresenta un acquisto semplice. Come primo aspetto, i capitolini non prevedono la perdita di un giocatore che considerano fondamentale nel proprio scacchiere tattico. Nel contratto del calciatore è presente una clausola da 30 milioni di euro e la Roma pare esigere il pagamento dell'intera cifra. Il club di Mourinho, inoltre, non accetterà – come riportato da 'Mundo Deportivo' – eventuali proposte di scambio di cartellini. A tal proposito erano emersi i nomi di Lenglet e Trincao come possibili opzioni: ma non sembra una soluzione percorribile. Per il francese, in particolare, nessuna delle parti sarebbe favorevole all'operazione.

Pellegrini, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022, chiede inoltre 4,5 milioni netti a stagione per rinnovare, a fronte dei 2,3 percepiti attualmente. Per il Barcellona diventerebbe complicato a queste condizioni, considerando che i blaugrana non hanno superato i 4 milioni per il nuovo acquisto Wijnaldum. Ipotesi Pellegrini difficile per il Barcellona, vi terremo aggiornati in attesa di eventuali sviluppi.

Emanuele Tavano