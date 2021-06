Le condizioni di Christian Eriksen continuano a tenere col fiato sospeso il mondo del calcio e non solo: arrivano altri aggiornamenti

Christian Eriksen sta bene, è sveglio e vigile. Questa è la cosa più importante dopo lo spavento terribile di sabato sera in Danimarca-Finlandia. Ora, dopo aver confermato l’arresto cardiaco, i medici si stanno concentrando sulle cause e i motivi del malore. Le notizie che sono trapelate in queste ore in ogni caso sono decisamente confortanti e parlano di un Eriksen sorridente, che ha parlato già con i compagni della Danimarca e dell’Inter.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

A fornire ulteriori aggiornamenti ufficiali è stato invece Jakob Hoyer, responsabile della comunicazione della federazione danese in conferenza stampa: “Siamo stati nuovamente in contatto con Christian Eriksen oggi. Le sue condizioni restano buone e stabili. Ha bisogno di fare ulteriori esami oggi. È una situazione ancora particolare. Spero che rispetterete i giocatori intervenuti oggi (Braithwaite e Hojbjerg, ndr) qualora non volessero rispondere a domande sulla ripresa delle partite”.