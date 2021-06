Possibile rottura con il Paris Saint-Germain: messaggio chiaro del calciatore e spunta l’ipotesi Roma per il prossimo anno

Appena due mesi fa Keylor Navas firmava il rinnovo con il Psg fino al 2024, ma oggi la sua permanenza sotto la Torre Eiffel non può essere data per certo. Colpa dell’arrivo, ormai scontato, di Gianluigi Donnarumma alla corte di Pochettino. Leonardo ha chiuso l’accordo con Raiola per l’arrivo a zero del portiere del Milan ed ora il Psg può contare su una coppia super di portieri.

Il costaricano però non sembra aver preso bene l’arrivo di un concorrente di primissimo livello. Può essere interpretata così la storia pubblicata quest’oggi su ‘Instagram’: “Regala la sua presenza a chi non dà valore alla tua presenza”. Una frase che potrebbe rappresentare lo stato d’animo di chi non si è sentito apprezzato dalla società. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, tra ipotesi di scambio e sirene londinesi | Le ultime su Romagnoli

Calciomercato, “Roma-Keylor Navas ha senso”

Per Keylor Navas un addio, quindi, non può essere escludo e c’è chi lo vede bene alla Roma. Mourinho è alla ricerca di un estremo difensore di esperienza per la formazione giallorossa e l’ex Real Madrid potrebbe essere il profilo giusto: “Keylor Navas alla Roma ha molto senso” ha scritto su Twitter Andres Angulla, giornalista di ‘ESPN’.