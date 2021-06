Jonathan Ikoné può lasciare il Lille per soli 20 milioni di euro. L’esterno che piace al Milan è finito nel mirino di Valencia e Betis

Jonathan Ikoné è uno dei calciatori sul taccuino del Milan. L’esterno classe 1998, protagonista della vittoria della Ligue 1, con la maglia del Lille, potrebbe lasciare la Francia durante la prossima sessione di calciomercato. I rossoneri sono alla ricerca di un calciatore che possa prendere il posto di Samu Castillejo, destinato a far ritorno in Liga ma proprio dalla Spagna non arrivano buone notizie per il Milan. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Secondo quanto riporta As, il giocatore è finito nel mirino di Real Betis e Valencia e nei prossimi giorni ci dovrebbero dei contatti tra le parti. La news interessante, però, che potrebbe far drizzare le antenne è che il prezzo di Ikone è davvero alla portata: può lasciare il Lille, infatti, per soli 20 milioni di euro.