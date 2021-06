I nostri utenti, che hanno preso parte al sondaggio proposto da Calciomercato.it su Twitter, non hanno dubbi: il nuovo attaccante dell’Inter deve essere Raspadori

L'Inter è alla ricerca di un nuovo attaccante per la nuova stagione. In attesa di capire chi lascerà il nerazzurro, tra Sanchez e Lautaro Martinez, la dirigenza campione d'Italia si sta guardando attorno. Come raccontato, c'è l'idea Santos Borre, che però non convince i tifosi. Il giocatore, in scadenza con il River Plate, ha ottenuto il 15,3% dei voti nel sondaggio proposto da Calciomercato.it su Twitter. Gli utenti non hanno dubbi su chi dovrebbe puntare l'Inter, su Raspadori. Il calciatore del Sassuolo ha raccolto il 45,8% delle preferenze, battendo Caicedo, fermatosi a 31,9%.