Medico Danimarca: “Eriksen sta bene, ancora non abbiamo spiegazioni”

Arrivano aggiornamenti su Christian Eriksen. Parlano – in conferenza stampa – il tecnico della Danimarca, Hjulmand, e il medico Morten Boesen

Dopo la grande paura, l’enorme sospiro di sollievo per Christian Eriksen. Il peggio è ormai alle spalle ma ora tutto il mondo del calcio è in attesa di novità sulle condizioni del centrocampista dell’Inter. Intervenuto in conferenza stampa, il medico della Nazionale danese, Morten Boesen, ha fatto il punto sul giocatore, ricoverato in ospedale: “Christian sta bene – ammette il medico -, gli esami a cui è stato sottoposto fin qui hanno dato esito normale. Al momento non abbiamo ancora una spiegazione di quello che gli è successo ieri pomeriggio. Ha avuto un arresto cardiaco, è stata importante la tempestività dei soccorsi. Ora è sveglio, risponde in maniera chiara e il cuore ha ripreso regolarmente”.

Il tecnico della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha aggiunto: “Erik ha detto che non ricorda molto, era preoccupato per noi e per la sua famiglia. Parlandoci, è emersa tutta la sua generosità e la sua grandezza come uomo. E’ lui che ci ha chiesto di tornare a giocare”.