L’Amministratore Delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni su Eriksen: ecco le sue parole

Il malore di Eriksen ha scioccato il mondo del calcio. Tanti i commenti sull’accaduto da parte di personaggi illustri dello sport, che hanno augurato una pronta guarigione al centrocampista dell’Inter. Sulla questione, è intervenuto anche l’Amministratore Delegato dei nerazzurri Giuseppe Marotta ai microfoni di ‘Sky Sport’, rassicurando tutti: “Ha scritto un messaggio nella chat del club, in cui ci ha tranquillizzati. Sta molto meglio. Le immagini erano molto dure, è stato un pomeriggio di grande paura, che si è concluso con una situazione molto lieta e positiva per tutti”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Marotta ha, poi, aggiunto: “Non posso entrare nel merito. La cosa bella è che Eriksen ha risposto positivamente all’aiuto dei compagni (Kjaer è stato molto importante) e a quello dei sanitari. L’altra cosa piacevole è che il mondo del calcio si è unito nel momento di difficoltà. Abbiamo avuto tante dimostrazioni di vicinanza”.

Emanuele Tavano