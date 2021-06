Danimarca-Finlandia, Eriksen Star of the match | L’augurio di Ceferin

Eriksen, colto da malore durante Danimarca-Finlandia, eletto star of the match: il messaggio di pronta guarigione di Ceferin

Sospiro di sollievo per Christian Eriksen dopo il malore in Danimarca-Finlandia. Il trequartista danese è ora ricoverato in ospedale, ma è cosciente ed attende i risultati degli accertamenti. Intanto la Uefa ha deciso di nominarlo Star of the match e il presidente Ceferin gli ha mandato un messaggio: “Questi momenti ti fanno guardare tutto dalla giusta prospettiva. Auguro a Christian una pronta guarigione e prego che la sua famiglia abbia forza e fede”.

Il numero uno della Uefa ha anche aggiunto: “In momenti come questi l’unità della famiglia del calcio è forte e manda a lui e alla sua famiglia gli auguri e le preghiere di tutti. Ha sentito entrambe le tifoserie cantare il suo nome: il calcio è bello e Christian lo gioca magnificamente”.