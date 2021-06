Aggiornamento della Danimarca sulle condizioni del centrocampista dell’Inter. Ecco il comunicato della Federazione

Arrivano nuove confortanti notizie sulle condizioni di Christian Eriksen. In mattinata la Federazione danese ha infatti diffuso il seguente comunicato ufficiale: “Questa mattina abbiamo parlato con Christian Eriksen che ha mandato i propri ringraziamenti ai suoi compagni di squadra. Le sue condizioni sono stabili e continuerà a rimanere in ospedale per ulteriori esami. La squadra e lo staff della Danimarca hanno ricevuto assistenza in caso di crisi e continueranno ad esserci l’uno per l’altro dopo l’incidente di ieri”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

“Vogliamo ringraziare tutti per gli auguri di cuore per Eriksen da parte dei tifosi, giocatori, famiglie reali di Danimarca ed Inghilterra, associazioni internazionali, club – conclude la nota – Incoraggiamo tutti a mandare i propri auguri alla FA danese, che li passerà tutti a Christian e alla sua famiglia”.