Tottenham, UFFICIALE: addio Mason, ecco Fonseca

Calciomercato, il Tottenham saluta Ryan Mason ed è pronto ad accogliere Fonseca: i dettagli dell’accordo con gli Spurs

Ormai deciso il destino di Paulo Fonseca. Dopo aver lasciato la Roma, il tecnico portoghese si accorderà con il Tottenham. Pista calda già da qualche giorno quella tra l’ex allenatore giallorosso e gli ‘Spurs’. Strada spianata, per lui, dall’annuncio, arrivato nel tardo pomeriggio, da parte del club londinese, dell’addio a Ryan Mason. Con un post sul proprio profilo Twitter, il Tottenham ha salutato e ringraziato il tecnico subentrato nelle ultime settimane a Mourinho.

Calciomercato Tottenham, cifre e durata del contratto di Fonseca

E’ tutto pronto dunque per la successione e perché Fonseca faccia il percorso inverso rispetto a quello dello ‘Special One’. Manca soltanto l’ufficialità, che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta, ma l’intesa è di fatto stata trovata. Pronto per il portoghese un contratto biennale con opzione per il terzo anno, per un ingaggio compreso tra i 4 e i 5 milioni di euro a stagione.