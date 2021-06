CM.IT | Calciomercato Napoli, futuro Koulibaly: presto per la certezza della permanenza, le ultime

Le ultime sul futuro di Kaidou Koulibaly. Il difensore, con un contratto in scadenza nel 2023, non è certo di rimanere a Napoli

Tante le voci, come ogni estate, sul futuro di Kaidou Koulibaly: il centrale del Napoli con uno stipendio netto di 6 milioni a stagione fino al 30 giugno 2023. Nelle ultime ore si è diffuso un forte ottimismo sulla permanenza del centrale senegalese in azzurro. Un matrimonio con il classe ’91 che dura dal 2014 e che ha condotto Koulibaly ad essere l’uomo più pagato del club di De Laurentiis.

Calciomercato.it ha intercettato ambienti vicinissimi a Koulibaly per decriptare al meglio la situazione. Ad oggi, non filtra questo estremo ottimismo circa la permanenza in azzurro. La possibilità c’è: così come non mancano dalla Premier le solite richieste di conoscenza del costo. Sempre da quanto trapela, Aurelio De Laurentiis non porrà veto verso nessuna offerta, non ci saranno le soglie altissime degli anni passati.

Solo dal primo luglio, Però, la situazione soprattutto in Inghilterra sarà più chiara circa la disponibilità economica dei top Club e da lì potranno essere, eventualmente, lanciate le offerte per Koulibaly. C’è, da parte del calciatore, la consapevolezza di essere giunto all’ultima grande possibilità di approdare in un club che ha chance di giocarsi la vittoria in Champions League ed il titolo in Inghilterra. Allo stesso tempo, però, la permanenza a Napoli verrebbe accolta con serenità visto il legame che si è creato con l’ambiente e con gli stessi vertici societari. Ad oggi, una soglia di 50 milioni potrebbe essere ritenuta sufficiente per far cessare l’avventura partenopea del centrale.