Calciomercato Fiorentina, trattativa Gonzalez: la posizione dello Stoccarda

Obiettivo della Fiorentina anche prima del suo arrivo allo Stoccarda, Nicolas Gonzalez è di nuovo nel mirino dei Viola

Su indicazioni di Rino Gattuso, la Fiorentina sta cercando rinforzi importanti in attacco, sia sugli esterni, sia al centro. Abile a giostrare come ale e come punta, Nicolas Gonzalez rappresenta una delle opzioni più complete in tal senso. Già nel mirino dei Viola prima del suo approdo allo Stoccarda, l’attaccante argentino è protagonista di un ritorno di fiamma negli ultimi giorni. Nonostante una stagione condizionata dagli infortuni, il 23enne, autore di 6 gol in 15 partite di Bundesliga, gode della piena fiducia di Scaloni, che lo ha convocato per la prossima Coppa America.

Una chiamata che, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, potrebbe interferire con le intenzioni del club toscano. Secondo quanto raccolto in Germania, infatti, lo Stoccarda vorrebbe temporeggiare il più possibile prima di di concludere una trattativa. Partendo da una valutazione di 25 milioni di euro più bonus (cinque in più rispetto alla prima bozza di offerta preparata a Firenze), la dirigenza tedesca crede di poter sfruttare al meglio la vetrina della Coppa, sperando in un cammino positivo dell’Argentina. Da Firenze, tuttavia, non mollano la presa e quella gigliata resta un’opzione molto concreta e calda, con nuovi contatti previsti già nelle prossime ore. La disponibilità a stanziare una cifra importante potrebbe rendere meno tentennanti i tedeschi.