Novità in casa Roma, con il noto conduttore Maurizio Costanzo che diventa responsabile per le strategie di comunicazione del club giallorosso

La nuova Roma della famiglia Friedkin prende sempre più forma con un nuovo innesto nel club. Nello specifico si tratta del giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, che diventa il responsabile per le strategie di comunicazione della società capitolina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Lo stesso giornalista con una breve nota ha fatto sapere: “Ho firmato un accordo con l’ AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione – scrive Costanzo – Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione”.