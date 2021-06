Maurizio Sarri, neo-allenatore della Lazio, ha posto il veto alla cessione di Milinkovic-Savic. Il serbo piace a Juve, Inter, Liverpool e PSG

Nuove sirene dalla Premier League per Sergej Milinkovic Savic. Stavolta è il Liverpool a guardare con attenzione in casa Lazio per il gioiello serbo, che piace anche in Francia al Paris Saint-Germain dell’estimatore Leonardo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Lazio, Sarri blinda Milinkovic dall’assalto del Liverpool

A breve – scrive stamane il ‘Messaggero’ – potrebbero esserci dei contatti tra la formazione allenata da Klopp e l’agente del giocatore Kezman, al momento impegnato con la società biancoceleste nel chiudere l’affare Kamenovic, oltre al rinnovo in ballo di Marusic. Il neo-allenatore laziale Maurizio Sarri, però, avrebbe posto il veto alla cessione di Milinkovic: l’ex mister di Juventus, Napoli e Chelsea lo ritiene fondamentale per il suo scacchiere tattico.

Inoltre, il patron Lotito continua a valutare almeno 80 milioni di euro il cartellino del giocatore, che in Italia resta sempre nei desideri di Juventus e Inter.