VIDEO CM.IT | Lazio, Kamenovic è arrivato nella Capitale

Dopo aver annunciato Sarri, la Lazio accoglie Dimitrije Kamenovic: ecco le prime immagini del nuovo terzino classe 2000 biancoceleste

I biancocelesti si muovo anche sul mercato, dopo aver annunciato ufficialmente Maurizio Sarri in panchina. Nel tardo pomeriggio, infatti, è arrivato Dimitrije Kamenovic nella Capitale. Ecco le prime immagini in esclusiva del nuovo terzino della Lazio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

📹 Le prime immagini a Roma di Dimitrije #Kamenović. Il terzino serbo è pronto per iniziare la sua avventura nella #Lazio (video by @ValerioCassetta e @M_Barbaliscia) pic.twitter.com/o0xgkL6jMN — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 9, 2021

Il difensore serbo classe 2000, che arriva dal Cukaricki, domani svolgerà le visite mediche e poi si lancerà nella sua nuova avventura in biancoceleste. Il primo rinforzo per il tecnico toscano è già arrivato in città.