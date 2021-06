Continua la telenovela al Barcellona sul futuro di Ousmane Dembele. Juventus e PSG metterebbero sul piatto 90 milioni per il francese

Ousmane Dembele rimane un obiettivo caldo per la Juventus. Almeno stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. E’ ancora in alto mare il possibile rinnovo con il Barcellona dell’attaccante francese, in scadenza contrattuale il prossimo anno con il sodalizio blaugrana. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, assalto a Dembele: 90 milioni e sfida al PSG

Il Barça sta tentando di convincere il giocatore a firmare il prolungamento, ma l’ex Borussia Dortmund non avrebbe accettato un ingaggio al ribasso nella proposta presentatagli dalla società. Juve e Paris Saint-Germain sarebbero le squadre più agguerrite nella corsa a Dembele e pronte ad approfittare di una rottura tra il classe ’96 e il Barcellona. Secondo il portale ‘Gol Digital’, i bianconeri e il PSG sarebbero addirittura disposte a mettere sul piatto 90 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante.

Dembele è un profilo che piace da tempo alla dirigenza della Juventus, che però punterebbe ad strappare il giocatore al Barça tra un anno da svincolato in caso di mancato rinnovo. Il club spagnolo, senza la firma sul nuovo accordo, sarebbe costretto a cedere Dembele questa estate per non perderlo a parametro zero.