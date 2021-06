Il futuro di Cristiano Ronaldo tiene ancora col fiato sospeso la Juventus soprattutto in relazione alle strategie di mercato: dall’Inghilterra arriva una dichiarazione pesante

Cristiano Ronaldo o non Cristiano Ronaldo. È il dilemma che affligge ora la Juventus, non tanto per la decisione da prendere, visto che entrambi non disdegnerebbero affatto un divorzio con un anno di anticipo rispetto all’attuale scadenza di contratto nel 2022. Quanto per il calciomercato e le offerte che al momento non sono arrivate al club bianconero. Difficile cedere un giocatore con un ingaggio così pesante e comunque ingombrante. La pista di un ritorno al Real Madrid sembra ormai del tutto gelida, per questo negli ultimi giorni si è scaldata un po’ di più quella che portava a Manchester United e PSG. Si è parlato di scambi con Pogba e Mauro Icardi viste le cifre importanti in ballo, con un ingaggio monstre ma anche un cartellino da pagare almeno 25-30 milioni.

Calciomercato Juventus, Ferdinand: “Ronaldo non tornerà al Manchester United”

Al momento offerte concrete e reali non ne sono arrivate, ma United e PSG sembrano attualmente le uniche due potenzialmente in corsa. Anche se Rio Ferdinand fa fuori i Red Devils: “Non penso che Ronaldo tornerà al Manchester. Il capitolo ormai è stato scritto ed è chiuso, quindi credo che non ci sia nessuna possibilità che questo ritorno avvenga”. L’ex difensore dello United, ora opinionista di punta di ‘Sky Sport’, lo ha detto a ‘The Sun’. Un parere e un pensiero senza dubbio pesanti, che non farà molto piacere alla Juventus. Che pure, come vi abbiamo raccontato ieri in esclusiva, ha effettuato un sondaggio per Harry Kane. Un nome incredibile, che presenta ovviamente costi incredibili: 150 milioni solo per il cartellino.

Uno scenario un po’ meno fantascientifico magari in caso di Ronaldo, per il quale appunto di parla di Manchester United. Gli stessi Red Devils che invece sono in corsa proprio per Kane, insieme al City di Guardiola. E Ferdinand è sicuro: “Sono certo che nel ritiro della nazionale i giocatori parleranno a Kane per convincerlo a un trasferimento. Con me è successo nel 2002 da pare di Butt e Beckham. Infatti – ha detto al ‘Mirror’ – poi sono andato allo United. Succede in ogni torneo, i giocatori si parlano e sono sicuro che gli allenatori chiedano ad alcuni loro calciatori di parlare ad altri per sondare il terreno”.