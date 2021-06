Il Cagliari riceve una proposta per Giovanni Simeone: offerta dalla Serie A, due le contropartite messe sul piatto

Il Cagliari potrebbe cedere Giovanni Simeone nelle prossime settimane. L’attaccante argentino piace in Liga e Premier League, ma anche in Italia non mancano ammiratori. Uno di questi è la Sampdoria: i blucerchiati non hanno ancora deciso il nome dell’allenatore, con Dionisi in pole, ma provano già ad imbastire qualche operazione in entrata. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

La società ligure, secondo quanto riferisce ‘Sky’, avrebbe messo gli occhi proprio sul ‘Cholito’: per convincere il Cagliari sono state proposte due contropartite, Jankto e Yoshida. Resta da vedere ancora quale sarà la risposta della società sarda e quale quella dei calciatori al possibile scambio.