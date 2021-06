Calciomercato Juventus, colpo Pogba: ecco quando può arrivare

La Juventus continua ad essere sulle tracce di Paul Pogba così come Psg e Real Madrid. Il Manchester United, però, ad oggi non avrebbe ricevuto alcuna offerta

Il Manchester United teme di perdere Paul Pogba a zero. Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, i Red Devils sarebbero pronti ad incontrare Mino Raiola per fare chiarezza sulla situazione contrattuale del centrocampista francese, che il prossimo anno andrà in scadenza.

L’interesse della Juventus, come quello di Psg e Real Madrid, è noto ormai da tempo ma ad oggi i tre club non avrebbero mosso passi concreti per l’acquisto del giocatore. La paura degli inglesi è che le squadre, che vogliono Pogba, siano disposte ad aspettare una stagione per acquistarlo a zero. Nelle prossime settimane dunque il Manchester United proverà a far chiarezza, proponendo, ancora una volta il rinnovo, ma è pronto a venderlo.