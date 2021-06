Udinese, deciso il futuro di Gotti | Annuncio imminente!

Udinese e Gotti avanti ancora insieme: l’allenatore sarà ancora alla guida della squadra friulana. Atteso l’annuncio

Sarà decisa ad ore un'altra panchina in Serie A. Nessun ribaltone, però: Luca Gotti è infatti sempre più vicino alla conferma e, salvo sorprese, resterà alla guida dell'Udinese.

Le parti hanno deciso di proseguire insieme e la fumata bianca sul rinnovo potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’annuncio del club friulano può arrivare già nella giornata di oggi. Il tecnico, che è in scadenza di contratto a giugno, resta così alla guida dei bianconeri anche per la prossima stagione.