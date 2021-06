Lo Shakhtar Donetsk prova ad accontentare De Zerbi: nel mirino di ci sono Pedrinho del Benfica e Marlon del Sassuolo

Inizia a prendere forma, almeno a livello ideale, lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Nel corso dei primi meeting di mercato, si è deciso di tentare di mettere in rosa tre o quattro innesti funzionali alle idee tattiche del tecnico bresciano. I profili su cui si sta lavorando maggiormente in questi giorni sono quelli di Pedrinho del Benfica e di Marlon del Sassuolo. Per quanto riguarda quest’ultimo, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, c’è ancora divergenza di vedute sulla valutazione del difensore, che il Sassuolo ha fissato in 15-16 milioni di euro.

La distanza attuale si attesta attorno ai 4-5 milioni di euro, ma le parti continueranno a trattare anche nei prossimi giorni, con gli ucraini che proveranno a piazzare lo sprint decisivo. Sul fronte Pedrinho, in giornata ‘Globo Esporte’ ha parlato di un accordo sulla base di 18 milioni di euro. Le informazioni in nostro possesso parlano, tuttavia, di negoziazioni ancora in corso per rivedere al ribasso le esigenze del club portoghese ma c’è ottimismo.