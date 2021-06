Olanda, UFFICIALE: il big salta Euro 2020! L’annuncio

Olanda, Donny van de Beek salta Euro 2020 per infortunio. I dettagli

L’Europeo perde un altro importante protagonista. È ufficiale il forfait di Donny van de Beek: come comunicato dall’Olanda, il centrocampista del Manchester United non ha recuperato dall’infortunio rimediato negli scorsi giorni e lascerà il ritiro. L’ex Ajax è così costretto a saltare Euro 2020. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Della Valle: “CR7 vuole andarsene. Ecco la priorità di Allegri”

Pesante tegola, dunque, per il commissario tecnico Frank de Boer. L’Olanda ha anche fatto sapere che il ct non sostituirà van de Beek. Il giocatore del Manchester United perde così l’opportunità di riscattare la deludente stagione ai ‘Red Devils’, e di rilanciarsi anche in vista della prossima stagione. L’olandese, infatti, negli scorsi mesi è stato anche accostato alle big di Serie A e potrebbe tornare di moda nel calciomercato estivo. Senza però la vetrina dell’Europeo.

🔶 Donny van de Beek misses EURO 2020

Van de Beek has to let the European Championship pass by. The midfielder is struggling with an injury. As a result, he is not available in time for EURO 2020. Frank de Boer will not call a replacement for Van de Beek.

Get well soon, Donny! 🙏

— OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2021