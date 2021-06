Calciomercato Inter, possibile asta per Lautaro Martinez: il punto

Calciomercato Inter, tiene banco il futuro di Lautaro Martinez: asta in vista per l’argentino, i nerazzurri riflettono

Lautaro Martinez al centro del mercato. L’attaccante argentino è senza dubbio destinato a essere uno dei nomi caldi dell’estate. Con l’Inter combattuta tra l’intenzione di trattenerlo e l’idea di una cessione remunerativa, le big europee, soprattutto in Spagna, si muovono per lui. E può esserci un clamoroso ritorno di fiamma.

Secondo ‘Sport’, infatti, il Barcellona non si accontenta di Aguero, ma rilancia. I blaugrana vanno a caccia di uno tra Martinez e Haaland, convinti che i rispettivi club li metteranno sul mercato. Il lungo corteggiamento dello scorso anno al ‘Toro’ non è andato a buon fine, la situazione adesso potrebbe essere diversa, anche perché i blaugrana hanno un piano per reperire le risorse tramite numerose cessioni. C’è da fare i conti però con la concorrenza dell’Atletico Madrid, sempre forte sul giocatore, anche se la prima offerta all’Inter non è andata a buon segno. Simeone, in ogni caso, stravede per Lautaro, così come anche Simone Inzaghi. La decisione finale, come ricordato da ‘Tuttosport’, spetterà al presidente Zhang. Che però, se si concretizzasse l’addio di Hakimi, potrebbe ritenere non necessaria una ulteriore cessione top. La cifra, in ogni caso, rimane sempre quella indicata di circa 90 milioni.