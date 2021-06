Calciomercato Inter, Barella e Lautaro Martinez: piano per il doppio rinnovo

Calciomercato Inter, Barella e Lautaro Martinez al centro del progetto nerazzurro: l’intenzione è trattenere entrambi

Le incognite di un nuovo ciclo e di una situazione economica da puntellare non spaventano l’Inter, che vuole sì prestare attenzione al bilancio ma anche fare di tutto per confermarsi. E’ necessario mettere il neo tecnico Simone Inzaghi nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio e così si lavora alla conferma di alcune delle colonne della squadra. Due in particolare: Nicolò Barella e Lautaro Martinez.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, l’Inter non molla: ribaltone Hakimi

La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto della situazione. Il centrocampista è ritenuto tra gli incedibili assoluti, si vorrebbe trattenere anche l’argentino almeno per un’altra stagione insieme a Lukaku, pur nella consapevolezza che un’offerta da circa 90 milioni sarebbe difficile da respingere. Offerta che però per il momento non è arrivata. E dunque, si lavora per il rinnovo dei due giocatori a cifre simili. 4 milioni l’anno con bonus a salire per Barella, 4,5 sempre con bonus per Lautaro. Nel secondo caso, la trattativa è ripartita dopo il cambio di agente, con Camano i nerazzurri sono pronti a rinunciare ai diritti d’immagine per agevolare la conclusione positiva della trattativa.