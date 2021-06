L’Inter continua a tenere il punto sulla cessione di Hakimi: possibile ribaltone nella trattativa con il Psg

Cedere come necessità. E’ noto a tutti che l’Inter deve fare cassa entro il 30 giugno, cedendo anche almeno un big. Il nome in cima alla lista dei partenti è quello di Achraf Hakimi, corteggiatissimo dal Paris Saint-Germain. La trattativa però, come riferisce ‘Sky’, è ferma da due giorni. Il club parigino non si è mossa dall’offerta da sessanta milioni di euro già fatta pervenire al club nerazzurro.

Una somma che non soddisfa la società lombarda che – a sua volta – non ha intenzione di abbassare la richiesta di 80 milioni di euro. Ecco perché se il Psg (o un’altra società) non dovesse avvicinarsi a questa cifra, l’Inter prenderebbe in considerazione anche l’idea di cambiare i propri piani e cercare un altro calciatore da cedere. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Inter, Kostic complicato: possibile approdo all’Hertha Berlino

Calciomercato, Hakimi resta: l’Inter valuta le alternative

Di big corteggiati non mancano: da Lautaro Martinez a Skriniar e de Vrij. Per tutti però dovrà arrivare l’offerta giusta, altrimenti l’Inter non ha intenzione di cedere. La volontà della società di Zhang è di non svendere i propri gioielli: fare cassa sì, ma non a tutti i costi.