Coronavirus, bollettino 7 giugno: 1.273 nuovi casi e 65 decessi

Coronavirus, bollettino 7 giugno: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Come di consueto è stato diramato il nuovo bollettino della Protezione Civile relativo allo sviluppo dell’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.273 nuovi positivi, in calo rispetto ai numeri di ieri ma soprattutto rispetto ai 1.820 di lunedì scorso. Sono stati effettuati decisamente meno tamponi, ovvero appena 84.567, per un tasso di positività stabile all’1,5%. Purtroppo vanno registrati anche 65 decessi per un totale di 126.588 vittime dal febbraio dello scorso anno.

In ulteriore discesa anche i ricoveri con le terapie intensive che sono 15 in meno (-14 ieri) e un calo a 759. Gli attualmente positivi sono 188.453.

Attualmente positivi: 188.453 (-3.819)

Deceduti: 126.588 (+65)

Dimessi/Guariti: 3.918.657 (+5.024)

Ricoverati: 5.669 (-68) di cui in Terapia Intensiva: 759 (-15)

Tamponi: 67.412.074 (+84.567)

Totale casi: 4.233.698 (+1.273, +0,03%)