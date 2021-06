Coronavirus | Scende l’indice Rt nazionale: 4 Regioni verso la zona bianca

Migliorano i dati relativi al coronavirus in Italia. Scende ancora l’Rt nazionale. Lunedì altre quattro Regioni potrebbero passare in zona bianca

Continuano a migliorare i dati in Italia legati al coronavirus. L'Rt nazionale è, infatti, in calo, con una media adesso dello 0.68 (con un range di 0,65-7,5). L'incidenza scende a 32 casi per 100mila abitanti, rispetto ai 47 della settimana scorsa.

Una situazione che porterà lunedì quattro Regioni a passare in zona bianca. A raggiungere Sardegna, Molise e Friuli-Venezia Giulia dovrebbero essere Abruzzo, Veneto, Liguria e Umbria.