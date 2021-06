Il Napoli vede sfumare un obiettivo di calciomercato: è ufficiale l’approdo in Spagna del laterale, affare a zero

Niente Napoli per Youssouf Sabaly: il 28enne terzino senegalese, in scadenza di contratto il Bordeaux, non vestirà la maglia azzurra il prossimo anno. Indicato come un possibile obiettivo per i partenopei, il calciatore ha scelto la Spagna: il Betis ha ufficializzato il suo tesseramento. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Sabaly, dal 2016 al Bordeaux, ha firmato un contratto fino al 2026. La sua carriera nasce nelle giovanili del Psg e poi si concentra tutta in Francia con le maglie di Evian, Nantes e Bordeaux. Ora una nuova avventura in Spagna con il Betis.