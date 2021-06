Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito ai talenti di Euro 2020 dalla Serie A

L’Europeo rinviato lo scorso anno è finalmente alle porte. Tanti i calciatori di talento pronti a mettersi in luce provenienti anche dal campionato di Serie A, che ‘rinforzano’ le fila della Nazionale italiana allenata da Mancini, e non solo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro preferenza tra i papabili talenti del campionato italiano in rampa di lancio ad EURO 2020. Il più pronto per una big per il 69,7% dei votanti è Manuel Locatelli del Sassuolo, che è peraltro in orbita Juventus. Molto staccati tutti gli altri: Raspadori, Damsgaard e Svanberg.