Roger Federer dà forfait al Roland Garros: il fuoriclasse svizzero, provato dal duro match contro Koepfer, non sarà in campo negli ottavi contro Matteo Berrettini

Salta il match tra Roger Federer e Matteo Berrettini al Roland Garros. La notizia del giorno a Parigi è il ritiro del fuoriclasse svizzero, fisicamente provato dopo la maratona di ieri (vinta in 4 set) con il tedesco Koepfer e terminata quasi all’una di notte sul centrale del Philippe Chatrier.

Federer rientrava nello slam parigino dopo un assenza di oltre un anno, ma non è nelle condizioni migliori per affrontare il tennista italiano nell’incrocio che era in programma domani e valido per gli ottavi di finale. Berrettini raggiunge così per la prima volta i quarti in carriera al Roland Garros e nella sfida di mercoledì aspetta il vincente tra il numero uno del mondo Novak Djokovic e l’altro azzurro Lorenzo Musetti, rivelazione finora del torneo.

Le parole di Federer sul ritiro dal profilo personale Twitter del campione di Basilea: “Dopo alcune valutazioni con il mio team ho deciso di ritirarmi dall’Open di Francia. Dopo due operazioni al ginocchio e oltre un anno di riabilitazione è importante ascoltare il mio corpo ed essere sicuro di non spingere troppo in fretta nella strada verso il recupero. Sono contento di aver giocato tre partite: non c’è miglior sensazione di essere di nuovo in campo. Ci vediamo presto”.