Tennis, Berrettini vince l’Atp di Belgrado: battuto Karatsev

Termina in trionfo la cavalcata serba di Matteo Berrettini che batte in finale il russo Karatsev in quel di Belgrado: il risultato 6-1, 3-6, 7-6

Si conclude nel migliore dei modi l‘Atp 250 di Belgrado per il tennis italiano che può esultare insieme a Matteo Berrettini. Il tennista azzurro ha infatti completato una grande cavalcata battendo in finale il russo Aslan Karatsev, giustiziere in semifinale del padrone di casa Novak Djokovic. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Berrettini domina il primo set portandolo a casa con un netto 6-1, prima di cedere il passo nel secondo per 3-6. L’ultima ripresa arriva invece fino al tie-break vinto con grande autorevolezza dal tennista italiano, che torna a vincere dopo quasi due anni: per Berrettini è il quarto titolo in carriera.