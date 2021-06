Milan, il club punta su Leao: il rendimento del portoghese è stato altalenante, ma il giocatore rientra nella lista degli incedibili

Una stagione altalenante e discontinua, condita da giocate di grande classe e da partite dove la sua presenza in campo, quasi non si è notata. E’ un Rafael Leao che ancora tanto deve maturare da questo punto di vista, ma il Milan vuole aspettarlo. Con il mercato estivo che entra nel vivo, si è parlato di un possibile addio del portoghese come possibile carta da ricavare un tesoretto dalle cessioni. Ma non sarà così. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Lo sottolinea ‘La Gazzetta Sportiva’, che evidenzia come il club rossonero sia deciso a puntare fortemente sul ragazzo di origini angolane. Pioli ha confermato come ci sia stata un’evoluzione da parte del classe 1999: il Milan crede nelle sue potenzialità. Il club cerca un centravanti, ma l’addio di Leao non è preventivabile, salvo un’offerta folle che possa convincere sia il club che il giocatore a lasciare Milano. Altrimenti Leao resterà e si giocherà il posto. Nessun addio, neppure in prestito: il club vuole vincere la sua scommessa, rendere Leao un attaccante combattivo, anche grazie all’aiuto di Zlatan Ibrahimovic, che non ha mai nascosto di stimare il giovane portoghese.