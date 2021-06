Non ci sarà la Serie A nel futuro di Odsonne Édouard. L’attaccante francese si prepara a lasciare il Celtic per approdare in Premier League. Ad attenderlo c’è il Leicester di Rodgers

Niente Serie A per Odsonne Édouard. L’attaccante francese, protagonista di una grande stagione con la maglia del Celtic, è pronto a trasferirsi in Premier League. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 con gli scozzesi ha reso, il talento classe 1998, ancora più appetibile: il giocatore a gennaio è stato accostato con insistenza al Milan, negli ultimi giorni, invece, all‘Inter, in vista di un possibile addio di uno tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.

Ma niente da fare, il futuro di Odsonne Edouard, come detto, dovrebbe essere in Premier League: come riporta ‘Mundo Deportivo’, il classe 1998 sta per diventare un nuovo giocatore del Leicester per una cifra vicina ai 17,5 milioni di euro. Decisivo in questa scelta sarebbe stato il tecnico delle Foxes, Brendan Rodgers che lo conosce bene per averlo allenato al Celtic.