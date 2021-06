Superlega, Ceferin torna all’attacco: “Per me Agnelli non esiste più”

Aleksander Ceferin non perdona Andrea Agnelli: il nuovo attacco del numero 1 della Uefa al presidente della Juventus per la Superlega

Alekander Ceferin non torna indietro. Il presidente della Uefa torna ad attaccare Andrea Agnelli per la questione Superlega. Lo fa, utilizzando parole dure, nell’ambito di un’intervista rilasciata a ‘sofoot.com’. Ceferin su Agnelli dice: “Faceva parte del comitato esecutivo della Uefa e ci assicurava continuamente che non c’era nulla di cui preoccuparsi”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Poi però è stato lanciato il progetto Superlega e il numero uno della Uefa è netto: “Per quanto mi riguarda quest’uomo per me non esiste più – le sue parole riferito da Agnelli -. Pensavo fossimo amici, ma mi ha mentito in faccia fino all’ultimo minuto dell’ultimo giorno, assicurandomi che non c’era nulla di cui preoccuparsi. Il giorno prima aveva già firmato i documenti per il lancio della Superlega’.

Parole dure che non si fermano qui: “Dodici miliardari hanno il diritto di privarci del nostro sport? I soldi comprano tutto? Il calcio è più di un semplice gioco, è parte integrante delle nostre culture”.