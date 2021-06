Italia-Repubblica Ceca, nell’amichevole della Nazionale il mondo del web si scaglia contro due azzurri

Ultima amichevole di preparazione per l’Italia prima degli Europei. A una settimana dal debutto con la Turchia, match contro la Repubblica Ceca, utile per rodare i meccanismi. Il Ct Roberto Mancini schiera la presumibile formazione titolare dell’Europeo, ma un paio di scelte non convincono appieno i tifosi e le critiche non mancano.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Italia-Repubblica Ceca, paura per Bonucci: a terra dolorante

Italia-Repubblica Ceca, Bonucci e Chiellini nel mirino: “Dov’è la meritocrazia?”

Nel mirino dei social finiscono Bonucci e Chiellini. La coppia di difensori centrali della Juventus, reduce da una annata affatto brillante anche se autori di una prestazione sufficiente questa sera, non sembra l’ideale, a molti, per proteggere Donnarumma. Più di qualcuno invoca altri al loro posto, anche ricordando che entrambi sono stati tra i protagonisti in negativo di alcune delle recenti campagne internazionali dell’Italia.

Mi sembra giusto puntare sulla coppia #Bonucci–#Chiellini visto tutto quello che ci hanno fatto vincere dopo il 2006 🤣🤣🤣🤣#ItaliaRepubblicaCeca — l'Ammirante 🙋‍♂️ (@dadand69) June 4, 2021

Praticamente Bonucci gioca perché è amico di Chiellini #ItaliaRepubblicaCeca — claudio (@carrisiclaudio) June 4, 2021

#Spiaze per Bonucci ma in realtà sarebbe una buona notizia. Se ci fosse meritocrazia la difesa titolare sarebbe Bastoni-Acerbi #ItaliaRepubblicaCeca — L'Interista Pudico (@OmegaEzio) June 4, 2021

#ItaliaRepubblicaCeca Ma non hanno capito che Bonucci e Chiellini ormai sono da ospizio? — Francy (@alauda20) June 4, 2021