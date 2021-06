Italia-Repubblica Ceca, paura per Bonucci: a terra dolorante

Grande apprensione in casa Italia per Leonardo Bonucci: brutta distorsione per il difensore, costretto al cambio

Allarme Italia: Leonardo Bonucci è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari durante il primo tempo di Italia-Repubblica Ceca. Un movimento innaturale della caviglia del difensore della Juventus ha fatto scattare l’allarme. Bonucci è caduto a terra molto dolorante e poco dopo è tornato in campo, mentre Acerbi ha continuato il riscaldamento. La sensazione, come riportato dalla ‘Rai’, è che Bonucci stia stringendo i denti, giocando sul dolore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

In precedenza piccolo problema anche per Chiellini. Il difensore azzurro ha subito un colpo al naso ed è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. Un po’ di sangue, fermato dal classico intervento dei medici. Chiellini dopo qualche minuto a bordo campo, ha ripreso regolarmente il suo posto in campo.