Italia-Repubblica Ceca nel senso di Insigne, l’attaccante azzurro protagonista: le sue parole a fine gara

Grande prestazione dell’Italia, che liquida 4-0 la Repubblica Ceca nell’ultima amichevole prima del debutto agli Europei. Sugli scudi Lorenzo Insigne, con un gol e un assist. L’attaccante del Napoli, intervistato a fine gara da ‘Rai Sport’, ha espresso la sua soddisfazione e dichiarato le ambizioni della Nazionale.

Un bel modo per festeggiare il compleanno: “30 anni? Sono un vecchietto…Ma sono contento della fiducia della squadra e del mister. Oggi era importante fare un grande test, dobbiamo essere pronti per l’Europeo. L’allenatore ha creato un grande gruppo e un grande spirito, ci ha messo in condizione di divertirci e lo stiamo facendo. Dove possiamo arrivare? E’ presto per dirlo. Siamo consapevoli delle nostre capacità, di sicuro. Sarà una bella emozione tra una settimana giocare con il pubblico a Roma, non siamo più abituati ma ci spingeranno. Contro la Turchia dovremo arrivare nelle migliori condizioni possibili”.