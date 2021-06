Chelsea, ufficiale il rinnovo di Thiago Silva: il difensore brasiliano ha rinnovato per un’altra stagione

Novità in vista in casa Chelsea. Il club inglese neo-campione d’Europa ha infatti annunciato che Thiago Silva ha rinnovato il proprio contratto sino al 30 giugno 2021. Il club ha esercitato l’opzione presente nel contratto e ha così prolungato l’accordo che lega il difensore brasiliano alla società londinese. Dopo l’annuncio del rinnovo di Giroud, il Chelsea annuncia dunque un altro prolungamento contrattuale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il comunicato:

“Dopo la finale di Champions League, Chelsea FC ha deciso di esercitare l’opzione per estendere il contratto di Thiago Silva per un altro anno per quella che sarà la sua seconda stagione a Stamford Bridge”.