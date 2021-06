Juventus, Dybala tagliato: “Abbiamo bisogno di gente pronta”

Il commissario tecnico dell’Argentina Scaloni spiega l’esclusione di Dybala dai convocati. Le sue dichiarazioni

Ha fatto rumore l’esclusione di Paulo Dybala dalla lista dei convocati dell’Argentina per le gare di qualificazione al Mondiale in Qatar. Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha spiegato il motivo della sua scelta: “Non c’è uno più dispiaciuto di me, Paulo è un giocatore che adoro. Però abbiamo bisogno di gente pronta, in piena forma. Ha avuto una stagione difficile, gli infortuni gli hanno impedito di giocare con continuità. È tornato troppo tardi, tra l’altro in un momento complicato per la Juventus“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Argentina, Scaloni su Dybala: “Spero che recuperi presto”

Una decisione dettata dunque dalla difficile stagione e dai problemi fisici avuti da Dybala. Tuttavia, il ct dell’albiceleste punta a recuperare al più presto il numero 10 bianconero: “Se avessimo avuto 26 giocatori l’avrei portato, ma di fronte a una lista così ristretta e complicata abbiamo dovuto prendere questa decisione. – ha spiegato Scaloni – Ma è solo una pausa: il valore è fuori discussione. Spero che recuperi presto spazio, forma e importanza e che torni con noi”.