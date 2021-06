Calciomercato Verona, accelerata per Di Francesco | Le ultime

Il Verona ha individuato in Eusebio Di Francesco il sostituto di Ivan Juric: ecco le ultime di Calciomercato.it

Il Verona ha scelto il dopo Juric, ormai allenatore del Torino. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, il club scaligero sta accelerando per Eusebio Di Francesco che si sta formalmente liberando dal Cagliari. Già ieri avevamo raccontato del contratto che lega l’ex allenatore della Roma al club sardo e dei passi avanti, visto che Giulini rinnovò l’accordo fino al 2023. Poco dopo, l’esonero e la chiamata a Leonardo Semplici. Ora Di Francesco potrebbe ritornare in pista, col Verona che avanza spedito per il post Juric. L’accordo per un biennale è ad un passo, le parti sono al lavoro.