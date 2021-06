CMI.T | Di Francesco-Verona, passi sempre più decisi: le ultime

Eusebio Di Francesco è sempre più vicino alla panchina del Verona. Le ultime

Dopo la negativa esperienza sulla panchina del Cagliari, Eusebio Di Francesco potrebbe tornare ad allenare in Serie A. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il tecnico è sempre più vicino ad occupare la panchina dell’Hellas Verona. La dirigenza scaligera vuole ripartire con un progetto tecnico diverso da quello avuto finora con Ivan Juric ed ha trovato in Di Francesco l’uomo giusto per questo tipo di re-start. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Boateng, contatti con due club di Serie A: ostacolo ingaggio

Il nodo resta quello dello scioglimento del contratto con il Cagliari. Nonostante il momento già si presentasse particolarmente complesso, il 24 gennaio scorso, il patron rossoblu Giulini decise di prolungare il contratto dell’ex tecnico della Roma fino al 30 giugno del 2023. Lo spettro della Serie B ha evidentemente mutato lo scenario con l’arrivo di Leonardo Semplici. Si sta lavorando per far sì che ci possa essere una risoluzione nel più breve tempo possibile e consentire a di Francesco di abbracciare il Verona già nelle prossime ore.