All’inizio della prossima settimana il Lille scioglierà le riserve sul dopo Galtier

Chi per il dopo Galtier? Stando alle ultime indiscrezioni de ‘L’Equipe’, il clu vincitore dell’ultima Ligue 1 ha iniziato a prendere in considerazione anche il nome di un grande ex Serie A: parliamo di Patrick Vieira. Il 48enne francese, che in Italia da calciatore ha indossato le maglie di Milan, Juventus e Inter, ha già allenato in Francia, per la precisione il Nizza dal luglio 2018 al gennaio 2020 senza però lasciare il segno.

Attualmente senza panchina, Vieira entra in sfida quindi con Claudio Ranieri, che ha detto addio alla Sampdoria, e qualche altro profilo ora un po’ sottotraccia. All’inizio della prossima settimana la società transalpina scioglierà le riserve.