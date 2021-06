La Juventus lavora sul calciomercato in vista della prossima stagione: sembra ormai in dirittura d’arrivo anche un’operazione in difesa. Gli ultimi aggiornamenti sull’affare

La Juventus è pronta ad agire sul calciomercato per cercare di migliorare considerevolmente la rosa. Il nuovo corso di Massimiliano Allegri è già iniziato, con i bianconeri che sembrano avere tutta l’intenzione di completare al più presto la rosa con nomi mirati per le esigenze della Vecchia Signora. Intanto, si muove anche il mercato in uscita e, con ogni probabilità, porterà definitivamente lontano da Torino un nome che ha fatto molto bene negli ultimi mesi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, l’Atalanta riscatta Romero: le cifre dell’operazione

Stiamo parlando di Cristian Romero. Il centrale di difesa ha visto innalzarsi il suo livello di prestazioni a dismisura con la maglia dell’Atalanta, tanto da essere nominato come MVP della stagione in Serie A, per quanto riguarda la difesa. Ora arriva la svolta anche per il suo futuro. L’Atalanta è pronta a esercitare il riscatto dalla Juventus per la cifra di 16 milioni di euro, come riporta Marco Guidi de ‘La Gazzetta dello Sport’ e come da accordi precedentemente presi. Il futuro di Romero pare ormai segnato: il difensore a un passo dalla permanenza all’Atalanta, dove resterà agli ordini di Gian Piero Gasperini. Il riscatto verrà esercitato.