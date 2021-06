Annunciato l’addio di quattro calciatori: separazione ufficiale, la Serie A potrebbe sfruttare l’occasione, i dettagli

E’ il momento dei saluti per la Premier League. Come da tradizione, i club inglesi in questo periodo rendono noto i nomi dei calciatori che lasceranno la squadra. Si tratta dei giocatori in scadenza di contratto che non rinnoveranno o di chi ha disputato la stagione appena terminata in prestito e tornerà alla base. L’Arsenal non fa eccezione e annuncia un poker di addii per la prima squadra. Niente rinnovo e addio a parametro zero per David Luiz: l’esperto difensore lascia dopo due stagioni e potrebbe diventare un nome da valutare per alcuni club anche di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Arsenal, quattro addii: anche David Luiz e Ceballos

Gli stessi che potrebbero fare un pensierino per Dani Ceballos. In questo caso il centrocampista farà ritorno al Real Madrid dopo il prestito ai Gunners. Il 24enne non ha convinto in Premier e sarà ora valutato da Ancelotti che potrebbe decidere di lasciarlo partire. Sempre al Real farà ritorno anche Martin Odegaard, un altro giovane di belle speranze che ha mancato l’appuntamento con il salto di qualità. Il poker di addii all’Arsenal è completato da Mat Ryan, estremo difensore australiano, che lascerà Londra dopo appena sei mesi e farà ritorno al Brighton.