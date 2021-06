Nel radar della Juventus c’è sempre il nome di Manuel Locatelli del Sassuolo per il centrocampo: occhio all’assalto del Real Madrid

Lavori in corso in casa Juventus. La ‘Vecchia Signora’ avrà diversi temi di cui occuparsi in sede di calciomercato da qui ai prossimi tre mesi. C’è bisogno di realizzare alcuni interventi di spessore per potenziare la rosa e tornare subito ai livelli a cui siamo stati abituati dai piemontesi nell’ultima decade. Una delle zone di campo più difettose del pacchetto Juve è senza dubbio il centrocampo. Ecco che alcuni giocatori (Ramsey su tutti) potrebbero dire addio a breve. Occhio, poi, alle possibili occasioni in entrata: nei pensieri di Allegri c’è il nome di Manuel Locatelli del Sassuolo. Ma la pista pare complicarsi, vediamo i dettagli. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, niente Juventus: firma a un passo!

Calciomercato Juventus, Locatelli si complica: c’è anche il Real Madrid

Locatelli è uno dei pezzi pregiati della prossima finestra estiva di trasferimenti. Per il gioiellino neroverde c’è la concorrenza di grandi club come PSG, Borussia Dortmund, Manchester City e Chelsea. Si era parlato anche di un interessamento del nuovo Shakhtar Donetsk di De Zerbi. Il talento classe ’98 ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e la sua valutazione è di 30/35 milioni di euro. L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, inoltre, ha aperto all’addio del centrocampista, ma specificando la non esigenza del club di vendere.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, assalto a Cristiano Ronaldo | Pronto lo scambio

Una pista, quindi, già abbastanza complicata per i bianconeri, con gli emiliani che non faranno sconti. Come se non bastasse, voci dall’Italia vorrebbero l’inserimento del Real Madrid nella corsa al 23enne. Ancelotti, perciò, avrebbe intenzione di sfidare ancora Allegri per un altro rinforzo nella mediana, visto che in comune i club hanno anche l’obiettivo Paul Pogba. Tanta concorrenza per Locatelli, staremo a vedere chi la spunterà.

Emanuele Tavano