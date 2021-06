Calciomercato, doppia operazione in entrata del Barcellona: i blaugrana si assicurano due obiettivi delle big di Serie A

Una delle formazioni più scatenate sul mercato in questi giorni è sicuramente il Barcellona. I blaugrana intendono ripartire a testa bassa nella prossima stagione e si sono già assicurati il ‘Kun’ Aguero. Ma non è finita qui. Il presidente Laporta è intenzionato a regalare al più presto a Koeman rinforzi di spessore per presentarsi al via della nuova annata con rinnovate ambizioni. Altri due colpi in vista, che riguardano molto da vicino la Serie A.

Calciomercato Barcellona, Inter e Juventus masticano amaro: doppio acquisto

Secondo ‘El Chiringuito Tv’, infatti, i prossimi due colpi in dirittura d’arrivo, per i quali mancherebbe soltanto l’ufficialità, sono Emerson Royal e Wijnaldum. Una vera e propria doppia beffa per Inter e Juventus. I nerazzurri seguivano da vicino sia l’esterno di fascia (nell’ottica di un sempre più probabile addio di Hakimi), che il centrocampista olandese, in uscita a parametro zero dal Liverpool. Quest’ultimo era nel mirino anche dei bianconeri, per la sua esperienza e le sue grandi doti ‘box to box’. Per Emerson, ieri ‘Marca’ riferiva di un accordo di massima con il Betis per riprendere il cartellino del giocatore per una cifra intorno ai 9 milioni di euro.