Barcellona, da Messi a Koeman | Laporta allo scoperto

Dal futuro di Messi a Koeman: parla il presidente del Barcellona Joan Laporta

Sono iniziate le grandi manovre di calciomercato in casa Barcellona. Nelle ultime 24 ore il club blaugrana ha infatti annunciato l’arrivo di Aguero ed il ritorno di Eric Garcia. La priorità dei catalani è ora il rinnovo di Leo Messi. Durante la conferenza di presentazione di Eric Garcia, il presidente del Barça Joan Laporta ha parlato così del futuro del numero 10 argentino: “Leo è in un periodo di riflessione, vuole una squadra competitiva e vincere titoli. Sappiamo che vuole restare, per lui non è una questione di soldi. Se c’è una scadenza? Siamo già pronti, prima è meglio è per tutti, ci aiuterà a costruire la squadra più velocemente. Il rapporto è molto buono e la voglia c’è tutta, da entrambe le parti”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Infine, sulla conferma di Koeman: “I colloqui con lui stanno andando molto bene. non posso ancora sbilanciarmi in un senso o in un altro, ma lo vedo più dentro al progetto che fuori. Stiamo trattando con lui e riflettendo bene, aspettiamo che queste valutazioni finiscano e poi decideremo per il bene del Barcellona”.