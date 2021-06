Manuel Locatelli resta tra i giocatori più importanti in Serie A e ovviamente le big italiane ed europee lo osservano: ma c’è una pista clamorosa

Manuel Locatelli si è ormai affermato nell’elite della Serie A. Due anni di altissimo livello con la maglia del Sassuolo gli sono valse le attenzioni del ct Roberto Mancini, per cui ormai è una presenza fissa e fondamentale nel centrocampo azzurro. Il giocatore scuola Milan può essere tra i grandi protagonisti all’Europeo, soprattutto viste e condizioni fisiche non perfette di Verratti. Oltre alla Nazionale, ovviamente, su Locatelli ci sono gli occhi delle big di Serie A ma anche di alcuni top club d’Europa. In passato si è parlato infatti anche di PSG e Borussia Dortmund. Ma il Sassuolo è bottega cara e intanto spuntano anche altre piste a sorpresa oltre alla Juventus.

Calciomercato Juventus, anche lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi tra le ipotesi per Locatelli

Come riporta ‘Agipronews’, infatti, proprio la Juventus resta la squadra più probabile per il centrocampista neroverde. La Vecchia Signora da tempo è sul giocatore e lo apprezza moltissimo, ma a quanto pare l’addio di Paratici e l’arrivo di Allegri non cambia le cose: i betting analyst di SNAI quotano il colpo bianconero a 1,65. Una cifra piuttosto bassa, sicuramente.

Ma la quota è contenuta anche per la permanenza al Sassuolo e la sorpresa Shakhtar Donetsk, entrambe a 3,50. In Ucraina infatti c’è Roberto De Zerbi, l’allenatore che lo ha fatto consacrare e potrebbe magari fare leva su questo per portarlo con sé, magari insieme a Boga, altro giocatore monitorato dallo Shakhtar. Una pista legata ovviamente all’allenatore, ma la concorrenza è tanta. L’opzione PSG e Barcellona c’è, ma è meno probabile e quotata 15,00. In lavagna ci sono anche il ritorno al Milan (20,00), Inter e Real Madrid (entrambe 25,00).