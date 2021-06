Calciomercato | Di Francesco in Serie A: torna in panchina

Eusebio Di Francesco potrebbe tornare in panchina, in Serie A. Il Verona, alla ricerca del sostituto di Juric, starebbe pensando all’ex Cagliari

In Serie A c’è ancora qualche panchina vacante da occupare. La lente di ingrandimento è puntata in casa Lazio, che vuole fortemente Maurizio Sarri ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Così i biancocelesti stanno guardando ad altri profili.

Nel massimo campionato un’altra squadra che non ha ancora scelto il proprio allenatore è il Verona, che ha perso Ivan Juric, andato al Torino. In questi giorni si stanno facendo parecchi nomi per i gialloblu: una possibile pista, secondo Sky Sport, porta a Di Francesco, reduce da un’esperienza alquanto negativa con il Cagliari. Attenzione però anche alle idee Igor Tudor, senza squadra dopo l’avventura alla Juventus con Andrea Pirlo, e Alessio Dionisi, che ha portato in Serie A l’Empoli.